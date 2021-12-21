عضو ملتقى الحوار المُعين رئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص من قبل الدبيبة عبد المجيد مليقطة: ما يسمونها العصية تغمس شرقي الطبيخة

انتقد عضو ملتقى الحوار المعيّن رئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص من قبل عبد الحميد الدبيبة عبدالمجيد مليقطة لقاء مدينة بنغازي الذي جمع ظهر الثلاثاء عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية وهم ” خليفة حفتر، وأحمد معيتيق، وعارف النايض، وفتحي باشاغا، والشريف الوافي ” .

ووصف ” مليقطة ” عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اللقاء بأنه “في حضرة الطبخ والطباخين، وأن بنغازي أو كما يسمونها العصية، اليوم أثبتت التغميس شرقي الطبيخة وليس بحرِها”، حسب قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

