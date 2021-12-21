دغيم: عودة عقيلة صالح لرئاسة البرلمان تلغي ترشحه للرئاسة

قال عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، أن “عودة المرشح الرئاسي عقيلة صالح إلى سابق عمله رئيسا للبرلمان يقصيه من الترشح”.

وأكّد دغيم في تصريحات لموقع “عربي21” القطري إن “عودة عقيلة للبرلمان وترؤسه الجلسة المقبلة والمتوقع عقدها يوم 27 من الشهر الجاري في مدينة طبرق، يبطل الجلسة وما يصدر عنها من قرارات”.

وأضاف: “شخصيا لا أتوقع مشاركة عقيلة صالح في الجلسة القادمة، ويجب ألا يعود لسابق عمله حتى يتخذ مجلس النواب تدابير جديدة بخصوص المرشحين والمادة 12، وتحديد موعد جديد للانتخابات”، وفق قوله.

وكانت وسائل إعلام محليّة قد تحدّثت عن عودة مرتقبة لعقيلة صالح إلى رئاسة مجلس النواب، وسط أنباء عن تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ24 من الشهر الحالي.

ورغم تأكيدات رئيس مفوضية الانتخابات في البلاد عماد السايح عن جهوزية المفوضيّة لوجيستيا وتقنيا لإجرائها، إلاّ أنّ قرب الموعد وغياب المؤشرات الفعلية على إمكانية تنفيذها، تشير في نظر المراقبين إلى أنّ مسألة التأجيل تنتظر فقط الإعلان الرسمي عنها.

” style=”height: 451px;”>