حفل تخريج في طرابلس لضابطات الصف التابعات لوزارة الداخلية

شهد مدرج وزارة الداخلية في مدينة طرابلس، الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من ضابطات الصف التابعات للوزارة.

وتخلل الحفل عرض مرئي استعرض أهم التدريبات التي تلقتها ضابطات الصف الخريجات المستهدفات خلال فترة التدريب، وتأهيلهن للانخراط في العمل الأمني، وُمنحت الخريجات شهادات تقدير في ختام الحفل.

وشارك في الحفل وزير الداخلية خالد مازن ومدير الإدارة العامة للتدريب، مدير إدارة العلاقات والتعاون، مدير أمن طرابلس، مدير إدارة حماية وتأمين الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق وعدد من رؤساء المكاتب، وضباط وضابطات الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن الخريجات سيلتحقن قريبًا بممارسة العمل الأمني في مرافق حكومية عدة ومؤسسات مختلفة،

وستنضمّ الخريجات إلى قائمة تضمّ آلاف النساء ممن يزاولن هذه المهنة منذ عقود في ليبيا، بعدما كانت في الماضي حكرًا على الرجال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية