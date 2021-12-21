سيف النصر: اتفقنا في بنغازي على القبول بنتائج صناديق الاقتراع واحترام خيارات الشعب

قال المترشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر، اليوم الثلاثاء، اتفقنا على القبول بنتائج صناديق الاقتراع واحترام خيارات الشعب.

سيف النصر، وعقب لقائه ببنغازي المرشح الرئاسي خليفة حفتر رفقة المرشحون الرئاسيون فتحي باشاغا وأحمد معيتيق والشريف الوافي وعارف النايض، دعا بحسب بيان صادر نقلته وكالة “ليبيا برس” لانتخابات رئاسية وبرلمانية ديمقراطية بوقت لا يتجاوز شهرا على الأقل بعد الفشل الذريع للأجسام الحالية في تحقيق موعد 24 ديسمبر.

وأضاف: “انتهاء ولاية جميع الأجسام لا يفصلنا عنها إلا ثلاثة أيام وفقا لخارطة الطريق السياسية ولن نقبل بأي مماطلة أو تمطيط للمدة”، مطالباً “جميع الأجسام المعنية باعتماد القائمة النهائية للمترشحين والبدء بمرحلة الدعاية الانتخابية وتجميد عمل حكومة الوحدة حتى تسليم السلطة بشكل سلمي”.

ودعا كافة الليبيين للتعبير عن رأيهم بهدف رفض وإدانة الأجسام المعرقلة للعملية الديمقراطية، مطالباً من جميع القوى السياسية والمجتمعية التنبه لما يحاك ضد الوطن والمواطن.

وأتم: “الهدف من هذا الاجتماع هو الخروج بليبيا من ظلمات الحروب والانقسامات”.

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