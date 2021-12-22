“الخارجية” تبحث عودة العمالة الهندية إلى ليبيا

استعرض مدير إدارة شؤون آسيا واستراليا بوزارة الخارجية أحمد النعاس مع السفير الهندي الجديد لدى ليبيا “آن جي جان جيت”، أهم القضايا والموضوعات التي تهم ليبيا والهند، وفي جميع المجالات ، والعمل على عودة السفارة الهندية لمباشرة عملها من طرابلس .

وناقش الطرفان إمكانية رفع الحظر عن العمالة الهندية بالسفر إلى ليبيا ، وإعادة تفعيل برنامج التعليم عن بعد.

وكان السفير الهندي قد تقدم بأوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى دولة ليبيا، قبل يومين أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

تجدر الإشارة إلى أن الهند من الدول التي كانت متعاونة مع القطاع العام في ليبيا على مدار سنوات طويلة في مجالات وقطاعات عدة كالصحة والبناء والتشييد وتعبيد الطرق ومجالات أخرى، ثم انقطعت في آخر عشر سنوات نتيجة الاضطرابات والانقسامات التي شهدتها ليبيا.

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