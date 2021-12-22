الدبيبة: على الليبيين النزول للشوارع والميادين للتمسك بالحكومة

طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، “الليبيين النزول للشوارع والميادين للتمسك بالحكومة ضد ما يعلن عن تشكيل حكومة بديلة”.

الدبيبة، وفي كلمته خلال لقائه بالفاعليات النسائية بطرابلس، قال: “لن أترك ليبيا للعبث بها مرة أخرى، وسأواصل تحمل مسؤولياتي من أجل الوطن، وهناك مؤامرات تحاك ضدي شخصيًا وصلت لحد فبركة تسجيلات صوتية وبثها عبر الفيس بوك”، بحسب قوله.

وتابع: “أحذر الليبيين من الانخداع بالحملات المشبوهة التي يديرها أعدائي، والذين لا يريدون الانتخابات، وتسلمنا السلطة وكانت ليبيا جثة هامدة ووكيلة وزارة التعليم قد تُعين وزيرة في الفترة القادمة”.

وأضاف: “وزير التعليم قدم خطته في شهر مايو متضمنة استجلاب الكتب المدرسية، وتمت الموافقة عليها بكل ما تتطلبه من آليات التنفيذ، وتم تسيير 190 مليون دينار لغرض الكتب في شهر يونيه، وفوجئنا بأنه لم يتم توريد الكتب حتى الآن، وعدم توريد الكتب كان صاعقة، خاصة أن الـ190 مليون ما زالت في حساب الوزارة، وملف الكتب الدراسية أحيل للنيابة العامة حتى يتحمل كل شخص مسؤوليته، ولن أداري على أي مسؤول مُقصر”.

واستكمل: “المدرسات يحصلن على أقل من حقوقهن مهما كانت الزيادة التي تم إقرارها في مرتباتهن، وأعدائي يحسدون المدرسات بسبب زيادة مرتباتهن إلى 2000 دينار بعد أن كن يحصلن على 500 دينار فقط، والمرتبات يجب أن تصل لـ5 آلاف دينار، والمدرسات سيتوجهن لشراء هواتف “آيفون 13” بعد زيادة مرتباتهن لمتابعة الفيس بوك.. الله يقطع الفيس بوك اللي دمر ليبيا”، بحسب قوله.

وأضاف: “الانتخابات فشلت في ليبيا بسبب الضغوط الدولية والإلحاح على إجرائها دون أن تأخذ مراحلها الطبيعية، وتم عمل قوانين معيبة مفصلة على فئات وأشخاص معينين، إضافة إلى إغلاق الدائرة الدستورية، وقوانين الانتخابات تقود لتدمير ليبيا”.

وتابع: “الحكومة دعمت وزارة الداخلية لضبط الأمن، ورغم ذلك مُنعت وسرقت سيارات الوزارة التي توجهت للجنوب لتحسين مراكز الانتخاب، ولإنجاح الانتخابات يجب القبول بنتائجها من كل الأطراف، وأن الخاسر لابد أن يقبل الرابح”.

واستكمل: “منطقيا أن يقوم المرشح ببذل الجهد في الدعاية الانتخابية وعند الفوز يجد من يرفض النتيجة، وطلبت من السفير الأمريكي المساعدة في إيجاد قوانين انتخابية وفق قاعدة دستورية حقيقية أولا، وأستغرب تحديد موعد جديد للانتخابات دون معالجة المشاكل القائمة في ظل الوضع الحالي”.

وتابع: “منتقدي الحكومة فتحوا النار عليها منذ بدايتها، ومجلس النواب رفض اعتماد الميزانية بحجج وأوهام وأكاذيب وتلفيقات، والبرلمان زعم أن الميزانية غير مبوبة وغير مفسرة، الأمر الذي كان يستحيل معه تقدم الخدمات للناس، والبرلمان الذي طلب محاسبة الحكومة، فما المنطق في الاستدعاء والمساءلة في ظل عدم اعتماد الميزانية.. “بيحاسبوني على إيه وهم ذبحوني من الخلف”.

وأضاف: “المركزي موّل الحكومة رغم عدم اعتماد الميزانية، لم يمنحها دينارًا واحدًا أكثر من حقها القانوني، والحكومة لم تُنفق حتى الآن سوى 19 مليار دولار وارتفاع الرقم بالدينار راجع إلى ارتفاع سعر الصرف، وفوجئت باتهامي لدى الأمم المتحدة بأنني أنفق من ميزانية الشعب على الدعاية الانتخابية، وهو ما أبلغتني به مستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز”.

وأستكمل: “ميزانية ليبيا يجب أن تكون 300% من الميزانية المقدمة، بسبب سعر الصرف، والتشويش على الحكومة وسياسات الإنفاق التي تتبعها نوع من المرض في نفوس الحاقدين وتجاوز لكل الحدود الأخلاقية، والرد عليه يكون بالتوعية، وملف الصحة كان أكبر العقبات التي واجهت الحكومة وشابه من فساد ضخم، ولن أتنازل عن إصلاح ملفي الصحة والتعليم، فقد كرست حياتي وحياة عائلتي لخدمة ليبيا”.

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