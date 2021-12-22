المنفي لـ«السيسي»: نقدر جهودكم الصادقة من أجل استقرار وتوحيد ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتأكيد استمرار الدعم المصري، لضمان استقرار ليبيا، والمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن المنفي، ثمن جهود مصر الصادقة حكومةً وشعباً تجاه ليبيا، من أجل استقرارها وتوحيد مؤسساتها، مشيداً بالنجاحات التي حققتها اللجنة الأمنية المشتركة “5+5” فيما يتعلق بالمسار العسكري.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ومتابعة مستجدات العملية السياسية، والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، لضمان استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.