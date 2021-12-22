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مترشحون للرئاسة يتفقون على 3 مبادئ عقب اجتماعهم في بنغازي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مترشحو الرئاسة الذين عقدوا اجتماعهم بفندق تيبستي وسط مدينة بنغازي بيانًا اتفقوا فيه على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار .

كما اتفق المترشحون على أن المصالحة الوطنية خيارٌ وطنيٌ جامع لا تراجع عنه، إضافةً إلى استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار ما وصفوه بالمبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولمّ الشمل واحترام إرادة الليبيين.

وضمّ وفد المترشحين الذي وصلوا لمدينة بنغازي اليوم للقاء المترشح خليفة حفتر كلاً من “فتحي باشاغا، أحمد معيتيق، عارف النايض، عبد المجيد عثمان، الشريف الوافي ومحمد المنتصر”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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