مترشحون للرئاسة يتفقون على 3 مبادئ عقب اجتماعهم في بنغازي

أصدر مترشحو الرئاسة الذين عقدوا اجتماعهم بفندق تيبستي وسط مدينة بنغازي بيانًا اتفقوا فيه على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار .

كما اتفق المترشحون على أن المصالحة الوطنية خيارٌ وطنيٌ جامع لا تراجع عنه، إضافةً إلى استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار ما وصفوه بالمبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولمّ الشمل واحترام إرادة الليبيين.

وضمّ وفد المترشحين الذي وصلوا لمدينة بنغازي اليوم للقاء المترشح خليفة حفتر كلاً من “فتحي باشاغا، أحمد معيتيق، عارف النايض، عبد المجيد عثمان، الشريف الوافي ومحمد المنتصر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية