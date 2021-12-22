مشيدًا بزيارة باشاغا ومعيتيق بنغازي.. حومة: خطوة شجاعة لتكسير كل الحواجز

أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، بزيارة مرشحي الرئاسة فتحي باشاغا وأحمد معيتيق والشريف الوافي، مدينة بنغازي، واصفا إياها بالخطوة الشجاعة والجريئة لتكسير كل الحواجز وتفتيت الجليد.

وقال حومة، في كلمة له خلال زيارته بنغازي بصحبة باشاغا ومعيتيق للقاء المرشح الرئاسي خليفة حفتر: “نريد أن نقوي قلوبنا لنؤكد أنه يمكننا أن نعيش مع بعضنا البعض بعيدًا عن كل المصالح والقبلية”.

وتمنى أن تكون الزيارات مستمرة على مستويات اجتماعية وسياسية لتأكيد أن ليبيا وحدة واحدة، قائلا: “نسأل التوفيق للجميع ولكل من يريد أن يقدم شيئا للبلاد”.

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