غرق 160 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عشرات الأشخاص غرقوا في وسط البحر

الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا مطلع الأسبوع الجاري، وذلك نقلاً عن تغريدات مسؤولين بالمنظمة الدولية للهجرة أمس الثلاثاء.

وكتبت متحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مسيهلي، عبر موقع «تويتر» أن 160 شخصاً على الأقل غرقوا. وترفع الوفيات الجديدة حصيلة القتلى على الطريق من ليبيا إلى أوروبا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط إلى نحو 1500 إلى الآن خلال العام الجاري. وكتب فلافيو دي جياكومو، منسق المنظمة الدولية للهجرة عبر «تويتر» أن 102 فقدوا قبالة السواحل الليبية قرب مدينة صرمان الساحلية، غرب طرابلس، وتم انتشال 61 جثة قرب مدينة صبراتة. ولم يوضح ممثلو المنظمة الدولية للهجرة المزيد من التفاصيل عن الحوادث. ووفقاً لتقارير إعلامية، انقلبت عدة قوارب خشبية وغرقت ليلتي السبت والأحد. وأنقذت قوارب صيد بعض المهاجرين من البحر.