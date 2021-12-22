لحين التأكد من مشروعيته.. النويري يطالب “الأعلى للقضاء” عدم تنفيذ القانون 11

طالب رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، في خطاب رسمي ، المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية بعدم تنفذ قانون 11 لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء الصادر من البرلمان لحين البت في مشروعيته.

وقال الخطاب” لا يوجد أي مرجعية أو سند قانوني لصدوره فى جميع جلسات المجلس وأن ما خلص إليه أعضاء مجلس النواب وتم التصويت عليه فى الجلسة المنعقدة فى 20 أغسطس 2019 هو خلاف ما ورد بالقانون رقم 11 لسنة 2021″.

ويوم الاثنين 14 ديسمبر الجاري، قال رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، إنه تلقى خبرا مفاده أن هناك قانونا متداولا ومنشورا إعلاميا ومنسوبا لمجلس النواب تحت رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء.

وأضاف النويري، في بيان له ، أنه جارٍ التحقق بشأنه من حيث وجود جلسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 مسجلة مرئيا وموثقة كتابيا عرض بها هذا القانون أم لا، مشيرا إلى أنه في حالة إثبات عدم وجوده سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكانت وسائل إعلام قد تناولت الاثنين الماضي وثيقة قانونية أصدرها مجلس النواب، يجعل رئيس التفتيش القضائي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو من يتولى هذا المنصب، وبناء عليه لم يعُد رئيس المحكمة العليا محمد الحافي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.