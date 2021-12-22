ارتفاع حصيلة الجثث المُنتشلة من المقبرتيْن المكتشفتيْن قرب مزدة

انتشل الفريق المتخصص في الكشف عن المقابر الجماعية التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، جثةً أخرى، ضمن المقابر الجماعية المكتشفة، يوم أمس.

وجاءت عملية الانتشال بعد تواصل عمليات البحث لليوم التالي على التوالي في المنطقة الممتدة بين وادي مرسيط ووادي فروت بالقرب من مدينة مزدة.

وكانت فرق البحث قد انتشلت، يوم أمس، ست جثث مجهولة الهوية من مقبرتين اثنتين بعد ورود من مركز شرطة القريات تفيد بالاشتباه بوجود مقبرة جماعية بالمنطقة.

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