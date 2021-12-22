الطاهر بين غربية: كتائب مصراتة ترفض مصافحة حفتر

رفض القيادي بمليشيات مصراتة وقوات بركان الغضب الطاهر بن غربية اجتماع 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية في بنغازي.

وقال بن غربية في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات وتنظيم الإخوان، إن مصراتة بقواتها ومجلسها العسكري والبلدي وأعيانها ضد ترشح المجرمين خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، والانتخابات المعيبة بالقوانين المعيبة، وفق ادعائه.

وأضاف: “كتائب مدينة مصراتة والأعيان والمجلس العسكري وأبناء الشهداء وأمهات الشهداء كلنا قلنا كلمة واحدة ضد أي مصافحة للمجرم خليفة حفتر، لم ننس القصف والأبطال الذين خسرناهم في الحرب التي اشتركت فيها جميع دول العالم” على حد زعمه.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين المليشيات المسلحة في الغرب الليبي، مردفا: “لنا اجتماع في طرابلس وسنقول كلمتنا أمام الأمم المتحدة، السياسيون ودونا في داهية، فلما تراجعنا خطوة للخلف وتركناهم ضاعت ليبيا” على حد تعبيره.

واستكمل: “قلنا نذهب إلى الانتخابات فخرج لنا المجرمون وللأسف القضاء الليبي أعطاهم صك القانون وبرأهم وطلعهم ملائكة ليبيين على الأرض” على حسب قوله.

وعقد اجتماع في بنغازي اليوم الثلاثاء ضم المرشحين للانتخابات الرئاسية خليفة حفتر، وأحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي، وعارف النايض، وأكدوا تمسكهم بإعلاء مصلحة ليبيا.

وشدد عارف النايض، في تصريحات متلفزة، رصدتها “الساعة24″، على أن اجتماع بنغازي بين المترشحين ناقش مستقبل ليبيا في حال تأجيل الانتخابات، داخل المدينة الجميلة الحبيبة التي تجمع في كل الليبيين، والمترشحين من كل كل أنحاء ليبيا على خيرها ومستقبلها.

وأوضح أن الاجتماع جاء لتنسيق الأمور فيما سيحدث بعد 24 ديسمبر إذا تأخرت الانتخابات ومناقشة الحلول المطروحة.

وأكد أن الاجتماع ساده انسجام كامل وود وإعلاء لمصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، كما تم الاتفاق على أن المصالحة الوطنية خيار لا رجعة فيه، مع استمرار التنسيق وتوسعة الدائرة لضم مترشحين آخرين بحيث يكون هناك تواصل في هذه الأيام العصيبة في تاريخ ليبيا.