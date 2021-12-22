النيابة العامة تجري تحقيقاتها في مواجهة عدد من موظفي مصرف شمال إفريقا

‏ليبيا – تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع التي أشير إليها بمتن البلاغ المقدم من مدير عام مصرف شمال إفريقيا في مواجهة مدير مدير المصرف ونائبه – فرع اسبيعة.

مكتب النائب العام أوضح أن ذلك بشأن واقعة اتخاذ السالف ذكرهما لسلوك أدى إلى تعطيل تنفيذ القرارات ذات الصلة بمنح الصلاحيات والاختصاصات الوظيفية.

وقد أسفرت التحقيقات على إثبات صحة الواقع المسند إلى السالف ذكرهما، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى اتهامهما بارتكاب جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لأجل تحقيق منافع شخصية وتعمد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمال العام، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية