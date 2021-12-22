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النائب العام يُباشر التحقيق في حادثة خروج خزان سلوق عن السيطرة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر مكتب النائب العام إجراءات التحقيق في حادثة تخلي شركة الدعم السريع للخدمات النفطية عن خزان سلوق العائم للنفط قبالة السواحل الليبية، بشكل عرّض وسائل النقل البحرية لخطر الاصطدام به، ورفع من مستوى تلوث مياه البحر؛ نتيجة احتواء الخزان على كمية من النفط.

وبحسب ما نقله الموقع الرسمي لمكتب النائب العام على منصة “فيس بوك” فإن النيابة العامة اتخذت جملة من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون تلوث البيئة ومن بينها توجيه الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة بمباشرة إجراءات إزالة التلوث، إلى جانب استجواب القائم على إدارة شركة الدعم للخدمات النفطية، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

جديرٌ بالذكر مصلحة المواني والنقل البحري طالبت في وقت سابق المواني التجارية والصناعية والنفطية، إضافة لشركتَيْ الحديد والصلب والقطر والإنقاذ، بالاستعداد وتجهيز القاطرات العاملة بالمواني كافة ، بعد خروج الخزان المذكور عن السيطرة.

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قناة 218 الليبية

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