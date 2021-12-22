الشح: من ذهب إلى حفتر فقد كل شيء

رفض المستشار السابق بمجلس الدولة أشرف الشح، اجتماع 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية في بنغازي.

وقال الشح في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة وتنظيم الإخوان، إن “من ذهب إلى حفتر على أساس أنه يمثل قوة على الأرض فقد كل شيء ولا يستطيع أن يفصل أي شيء لليبيين” بحسب قوله.

ورأى المستشار السابق الذي تقدمه قنوات الإخوان على أنه محلل سياسي، أنه بعد اجتماع بنغازي “سوف يبدأ فصل جديد لنرجع الحق لأصحابه عن طريق الانتخابات، والحكومة مستمرة حتى تنتج حكومة منتخبة” وفق ادعائه.

وأضاف: “من أوقف العملية الانتخابية هو البرلمان، ولا يملكون الشجاعة لإعلان أن الانتخابات لن تحدث، ومن غير المقبول نقاش تغيير الحكومة فهو مضيعة للوقت” على حد زعمه.

واعتقد الشح أن “الحل الوحيد إجراء الانتخابات البرلمانية ثم تشكيل حكومة شرعية” على حسب رأيه.

وعقد اجتماع في بنغازي اليوم الثلاثاء ضم المرشحين للانتخابات الرئاسية خليفة حفتر، وأحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي، وعارف النايض، وأكدوا تمسكهم بإعلاء مصلحة ليبيا.

وشدد عارف النايض، في تصريحات متلفزة، رصدتها “الساعة24″، على أن اجتماع بنغازي بين المترشحين ناقش مستقبل ليبيا في حال تأجيل الانتخابات، داخل المدينة الجميلة الحبيبة التي تجمع في كل الليبيين، والمترشحين من كل كل أنحاء ليبيا على خيرها ومستقبلها.

وأوضح أن الاجتماع جاء لتنسيق الأمور فيما سيحدث بعد 24 ديسمبر إذا تأخرت الانتخابات ومناقشة الحلول المطروحة.

وأكد أن الاجتماع ساده انسجام كامل وود وإعلاء لمصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، كما تم الاتفاق على أن المصالحة الوطنية خيار لا رجعة فيه، مع استمرار التنسيق وتوسعة الدائرة لضم مترشحين آخرين بحيث يكون هناك تواصل في هذه الأيام العصيبة في تاريخ ليبيا.