النائب العام يأمر بحبس القائم على إدارة شركة الدعم السريع للخدمات النفطية

ليبيا – باشر مكتب النائب العام إجراءات التحقيق في حادثة تخلي شركة الدعم السريع للخدمات النفطية عن خزان النفط الموسوم سلوق قبالة السواحل الليبية بشكل عرض وسائل النقل البحرية لخطر الاصطدام به، ورفع من مستوى تلوث مياه البحر، نتيجة إحتواء الخزان على كمية من النفط.

النيابة العامة اتخذت جملة من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون تلوث البيئة، وعلى الأخص، توجيه الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة بمباشرة إجراءات إزالة التلوث؛ كما تولت استجواب القائم على إدارة شركة الدعم للخدمات النفطية وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

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