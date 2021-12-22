إخماد حريق اندلع في مكتب السجل العقاري ببني وليد

أخمدت فرق الإطفاء حريق نشب اليوم الثلاثاء في مكتب السجل العقاري بمدينة بني وليد، فيما اقتصرت الخسائر على الماديات ولم تسجل أي إصابات بشرية.

وبحسب ما أوردته هيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيس بوك”؛ فإن عملية إخماد الحريق جاءت بعد ورود بلاغ بشأن نشوب الحريق.

وأظهرت الصور التي نشرتها الهيئة جانبًا من جهود رجال الإطفاء في محاولتهم لإخماد النيران إضافة إلى إحدى السيارات التابعة للهيئة.

وكانت فرق الإطفاء قد أخمدت، في منتصف ديسمبر الجاري، حريقًا اندلع في محطة كهرباء داخل حرم الثانوية الصناعية، دون أي خسائر بشرية.

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