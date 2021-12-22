ستيفاني عقب لقائها عدد من أعضاء ملتقى الحوار:  ناقشنا الحاجة لانتخابات حرة ونزيهة

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز عدد من أعضاء ملتقي الحوار السياسي لمناقشة العملية الانتخابية وتنفيذ خارطة الطريق .

وقالت سيتفاني وليامز على حسابها الرسمي بموقع تويتر: “”سعدتُ اليوم بلقاء مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بمقر البعثة في طرابلس، اجرينا نقاشًا صريحًا حول العملية الانتخابية وتنفيذ خارطة طريق الملتقى، مع الالتزام بدعم ومواصلة المضي قدماً بناءً على موقف مبدئي يستند على خارطة الطريق والحاجة لانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

واصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مشاوراتها مع القيادات الليبية لبحث مسار الانتخابات.

وقبل أيام، قامت البعثة الأممية، بعقد اجتماع برئاسة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليببا ستيفاني ويليامز، وحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، ووزير الداخلية، خالد مازن

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” إن الاجتماع جزء من المشاورات الواسعة التي أجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وبدأت وليامز مشاوراتها فور وصولها إلى العاصمة طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، حيث التقت عددًا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المدينة والمجلس الاستشاري للدولة.