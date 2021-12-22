“ويليامز” تُجدّد التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة في ليبيا

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، التزامها بمواصلة دعم موقف مبدئي يستند إلى خارطة الطريق والحاجة لانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

ونشرت “ويليامز”، عبر حسابها الرسمي على تويتر، تغريدة عبّرت فيها عن سعادتها بلقاء مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بمقر البعثة في طرابلس.

وأضافت في تغريدة أخرى أنها أجرت “نقاشًا صريحًا حول العملية الانتخابية وتنفيذ خارطة طريق الملتقى”.

جديرٌ بالذكر أن “ويليامز” عقدت، منذ أن وصلت إلى العاصمة طرابلس قبل أيام، اجتماعاتٍ وحواراتٍ مع مختلف الأطراف السياسية والمدنية والأمنية في البلاد، في محاولة منها لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وسط ضبابية المشهد الذي تشهده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية