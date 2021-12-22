تعميم لوزارة التعليم بتوزيع ما يتوفر من الكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية

أصدرت وزارة التربية التعليم بحكومة الوحدة، تعميماً لمُراقبي التعليم بالبلديات، بشأن توزيع ما يتوفر من الكتب الدراسية في المخازن الرئيسة والفرعية على المؤسسات التعليمية.

وجاء في بيان الوزارة، الممهور بتوقيع وكيل شئون المراقبات محسن الكبير؛ أنه بالنظر إلى مشكلة تأخر توريد الكتب المدرسية لهذا العام، وحرصاً على الاستفادة من المتوفر منها في تسيير العملية التعليمية والتخفيف من الآثار المترتبة على هذا التأخير ؛ يُطلب، بشكل عاجل، العمل على توزيع المتوفر من كتب على المؤسسات التعليمية تناسبًا مع أعداد الطلاب لكل مدرسة.

وطالبت الوزارة، في تعميمها، مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ومدير مصلحة المرافق التعليمية، بتسهيل عمليات حصر وتوزيع كمية الكتب الاحتياطية المتوفرة بالمخازن، كل فيما يتبعه.

تجدر الإشارة إلى أن غياب الكتاب المدرسي للعام الحالي قد أثار جدلاً واسعاً واحتجاجات شعبية ونخبوية وصلت إلى حد رفع قضايا في المحاكم ضد المسؤولين عن هذا العجز بدءًا من الشكوى ضد وزارة التعليم، وشملت الدعاوى رئيس الحكومة أيضاً، كما أمر النائب العام بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بحق وزير التربية والتعليم موسى المقريف، على خلفية التقصير في توفير الكتاب المدرسي، وسبق ذلك إصدار الوزارة قرارًا بمنع ما اعتبرته مساومة التلاميذ بمنح شهادات إتمام الدراسة مقابل تسليم الكتب.

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