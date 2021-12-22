الدرقاش: باشاغا متهور و”شذّ” عن مصراتة

رفض مروان الدرقاش، الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، اجتماع 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية في بنغازي.

وأشار الدرقاش، في لقاء عبر قناة “التناصح” التي يمولها الغرياني وتبث من تركيا، إلى استعراض عسكري في شارع طرابلس الرئيس في مصراتة، عقب أنباء الاجتماع.

ووصف الدرقاش باشاغا بالمتهور، وقال إنه لا يأخذ بآراء مدينته، “وأبناء مصراتة يعارضون هذه الزيارة، وفي كل مراحله يتخذ قرارات سياسية يشذ فيها عن مصراتة منذ عقد اتفاق الصخيرات” وفق تعبيره.

وتابع: “لو عقدت الانتخابات الرئاسية سيعلم باشاغا حجمه الحقيقي وسيمنى بهزيمة كبيرة لأن الحاضنة الشعبية لتيار 17 فبراير انقلب عليه ولا يمكن أن يكسب أعداءه بهذه المناورات” على حد قوله.

وعقد اجتماع في بنغازي أمس الثلاثاء ضم المرشحين للانتخابات الرئاسية خليفة حفتر، وأحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي، وعارف النايض، وأكدوا تمسكهم بإعلاء مصلحة ليبيا.

وشدد عارف النايض، في تصريحات متلفزة، رصدتها “الساعة24″، على أن اجتماع بنغازي بين المترشحين ناقش مستقبل ليبيا في حال تأجيل الانتخابات، داخل المدينة الجميلة الحبيبة التي تجمع في كل الليبيين، والمترشحين من كل كل أنحاء ليبيا على خيرها ومستقبلها.

وأوضح أن الاجتماع جاء لتنسيق الأمور فيما سيحدث بعد 24 ديسمبر إذا تأخرت الانتخابات ومناقشة الحلول المطروحة.

وأكد أن الاجتماع ساده انسجام كامل وود وإعلاء لمصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، كما تم الاتفاق على أن المصالحة الوطنية خيار لا رجعة فيه، مع استمرار التنسيق وتوسعة الدائرة لضم مترشحين آخرين بحيث يكون هناك تواصل في هذه الأيام العصيبة في تاريخ ليبيا.