الشاطر: ليبيا ستشهد أكبر عملية تزوير لو أجريت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

ليبيا -رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر أن الإصرار على تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية دعوة لاستمرار الفوضى والصراعات.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الثلاثاء قال: “إن هذا التقديم لا يخدم مصلحة الوطن، وإنما مصلحة أشخاص بعينهم يريدون الحكم باسم شرعية الصندوق”.

وأضاف: “ستشهد ليبيا أ كبر عملية تزوير لو أجريت انتخابات رئاسية قبل إجراء انتخابات برلمانية يشكل بموجبها مجلس نواب جديد يؤسس لمرحلة الاستقرار الدائم باعتماد الدستور الانتخابات الرئاسية أولًا، مشروع شرعنة دكتاتور وإنهاء حلم دولة القانون والتداول السلمي على السلطة”. وتابع الشاطر متسائلاً: “من يوقف محاولة البعض الانقلاب على ثورة فبراير باسم الديمقراطية والانتخابات التي لم يؤمن بها النظام السابق وأحل محلها المشانق في الميادين و الجامعات؟ نظام انتهى قاطعة،إن ارتكبت أخطاء بعد فبراير، فهي إرهاصات الثورة ستعالج بالحرية التي لن تكون سكينًا لذبحها”.

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