“عون” يحثّ على إيجاد حلول لمطالب حرس المنشآت النفطية

أكد وزير النفط والغاز محمد عون على ضرورة إيجاد حلول لمطالب الأجهزة التي تقوم بحماية وتأمين الحقول والمواقع النفطية، حتى تستطيع القيام بواجبها على أكمل وجه.

وجاء تصريح “عون” أثناء اجتماعه مع عميد المجلس البلدي الرجبان رفقة عضوين آخرين بالمجلس البلدي للمدينة .

وتطرق الاجتماع لموضوعات عدة، من أبرزها دعم الوزارة للبلدية من خلال برامج التنمية المستدامة، وذلك بسبب معاناة المنطقة من تدني الخدمات الأساسية المتمثلة في نقص مياه الشرب وتجهيز المركز الصحي الرجبان والمدراس، كما تمت مناقشة موضوع خريجي التخصصات النفطية الباحثين عن عمل وكيفية إيجاد الحلول لهم.

وناقش المجتمعون الأضرار الناجمة عن إغلاق خطوط النفط والغاز وتأثيرها على الاقتصاد الوطني حيث تعتبر المصدر الوحيد لدخل البلاد .

تجدر الإشارة إلى أن أفراد من جهاز حرس المنشآت النفطية قد أغلقوا، الاثنين، أربعة حقول للنفط هي “الفيل والشرارة والوفاء والمادة”، مما أثر سلبيًا على إنتاج البلاد و إيراداته النفطية.

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