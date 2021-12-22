عبدالمجيد سيف النصر: لن نقبل بتمطيط مدة السلطة الحالية  

أصدر المرشح للانتخابات الرئاسية عبد المجيد سيف النصر بيانا بعد انتهاء اجتماعه مع 6 مرشحين للرئاسة في بنغازي أمس الثلاثاء.

وقال سيف النصر في بيانه الذي رصدته “الساعة 24” إنه “من مبدأ تعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتوحيد البلاد تحت سلطة مدنية منتخبة اتفقنا بالاجتماع على تقديم المصلحة الوطنية العليا الليبية فوق كل اعتبار والقبول بنتاج صناديق الاقتراع واحترام خيارات الأمة الليبية مع الاستمرار في دعم الاستحقاق الانتخابي كمواطنين وناخبين ومرشحين للرئاسة”.

وأضاف: “من خلال هذا الاجتماع نطلب من جميع القوى السياسية والمجتمعية التنبه لما يحاك ضد الوطن والمواطن ولابد أن يعلم المواطن الليبي والمجتمع الدولي أن الهدف من هذا الاجتماع هو الخروج بليبيا من ظلمات الحروب والانقسامات إلى نور الاستقرار والدولة والسلام بانتخابات رئاسية وبرلمانية ديمقراطية بوقت لا يتجاوز شهرا على الأقل بعد الفشل الذريع للأجسام الحالية في تحقيق موعد للاقتراع بيوم 24 ديسمبر الجاري من هذا العام”.

وأكد سيف النصر لليبيين بأن انتهاء ولاية جميع الأجسام لا يفصلنا عنها إلا ثلاثة أيام وفقا لخارطة الطريق السياسية ولن نقبل بأي مماطلة أو تمطيط للمدة في أي شكل من الأشكال، ونطالب جميع الأجسام المعنية باعتماد القائمة النهائية للمترشحين والبدء بمرحلة الدعاية الانتخابية وتجميد عمل حكومة الوحدة الوطنية حتى تسليم السلطة بشكل سلمي وديمقراطي.

ودعا كافة الليبيين للتعبير عن رأيهم المكفول وفقا للمادة 14 بالإعلان الدستوري الليبي بهدف رفض وإدانة الأصوات والأجسام المعرقلة للعملية الديمقراطية إلى أن يتحقق الحق الشرعي للأمة الليبية التي تعد مصدرا رئيسيا وشرعيا للسلطة.