الكوني: وصلنا بالحوار مع الشباب إلى صلح يجنب العاصمة أهوال الصدام

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني نجاح جهود الحوار مع مجموعة من الشباب في طرابلس، بما يجنب العاصمة «أهوال الصدام».

وقال الكوني: «وإذ بحثنا مع أطراف الخلاف عما أقلق طرابلس.. وصلنا بالنقاش مع شبابنا لرسم صورة ملهمة للحل، وتأكد الانتصار للحوار، والجنوح لصلح يُجنب العاصمة أهوال الصدام»، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن هذا الصلح «رغبة مشتركة لدى الكل» وهو «رسالة سلام» ذات دلالة لأهالي طرابلس، معقبا: «قد أنزاح الخطر عن وطن ُمُرهق حتى الوجع من صخب طبول المعارك».

مظاهر مسلحة في عين زارة

وأمس الإثنين، شهدت شوارع بمنطقة عين زارة «مظاهر مسلحة»، حيث اعتلى مسلحون سيارات عسكرية، كما شوهدت دبابة في أحد الطرق، حسب حديث شهود إلى «بوابة الوسط».

– قبل يومين من موعد الانتخابات.. «مظاهر مسلحة» أوقفت الدراسة في جامعة طرابلس وبعض المدارس

– البعثة الأممية تعبر عن قلقها من التطورات الأمنية في طرابلس .. «قد تتحول إلى صراع»

– المجلس الرئاسي يؤجل تنفيذ قرار تعيين آمر جديد لمنطقة طرابلس العسكرية

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أيضا، صورًا للسيارات العسكرية، المجهزة بأسلحة متوسطة وثقيلة، بالإضافة إلى سواتر ترابية وُضِعت لسد بعض الطرقات.

وأدت تلك التوترات إلى توقفت الدراسة ووسائل النقل في عدد من المناطق بالعاصمة، حيث أعلنت جامعة طرابلس إلغاء محاضرات الثلاثاء؛ نظرًا «لظروف أمنية»، داعية الطلاب إلى المغادرة.

البعثة الأممية تدعو إلى حل الخلافات العسكرية بالحوار

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «قلقها»، قائلة إن «التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة تخلق حالة من التوتر وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع»، وأضافت أنه «يتعين حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار»، خاصة في هذه المرحلة، التي تمر فيها البلاد بـ«عملية انتخابية صعبة ومعقدة» يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي.

كما قرر المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، أمس، تأجيل تعيين آمر جديد لمنطقة طرابلس العسكرية، وفق خطاب صادر عن مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي المكلف صلاح عمران يونس، حيث سبق أن كلف المجلس، اللواء عبدالقادر منصور سعد خليفة آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية خلفًا للآمر السابق عبدالباسط مروان، ذلك في 15 ديسمبر الجاري.

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