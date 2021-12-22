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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس يميل للأعتدال على اغلب المناطق، بينما الأجواء على مناطق الشمال الشرقي يتخللها أمطار متفرقة من حين إلى أخر.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
حالة السماء: السماء قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين إلى أخر خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل، مع ظهور ضباب في أخر الليل والصباح الباكر.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15 – 19) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 18) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:04)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:06)

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 المدن الليبية الجوية التنبوا السماء صافية قليلة السحب قليلة السحب صافية 1 قليلة بر صافيا 18 06 06 06 07 05 08 السماء صافية قليلة السماء الى قليلة السماء صافية قليلة السماء صافيا 18 18 قليلة 06 06 08 05 18 18 ابلس زليتن قليلة تتكاثر قلبلة السماء أمطار خفيفة قليلة أمطار السماء احتمال 06 07 08 07 05 06 سقو 16 12 خفيفة خفيفة خفيفة 06 06 06 08 07 05 18 17 15 11 12 16 السماء البيضاء 09 09 طبرق جالو 04 قليلة قمة أوبارى قليلة رئيس وحدة النشرات الغويل مراجعة:م الكفرة براهيم النعمى‏'‏

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