“ارحومة” يصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المعنية بالمسار الدستوري

أصدر الجيلاني ارحومة، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قرارا بشأن تشكل لجنة للتواصل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية والدفع بالمسار الدستوري وإنجاحه واستكمال باقي مراحله.

وقال القرار الذى تحصلت “الساعة24″، على نسخه منه:” تشكل لجنة تسمى لجنة التواصل من الهادي علي يوسف، مراجع نوح القطعاني، نادية محد مفتاح، سالم محمد كشلاف، القذافي إبراهيم ابريدج، منعم محمد الشريف عبد ربه، البدري محمد الشريف، خالد عبد القادر التواتي”.

وجاءت بالمادة الثانية:” تتولي اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولي التواصل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية بما من شأته الدفع بالمسار الدستوري وإنجاحه واستكمال باقي مراحله”، وللجنة الاستعانة بما ترى لزوما الاستعانه به وتقدم تقريرها إلى رئيس الهيئة.