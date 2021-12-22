خلال إزالة مبان عشوائية.. ضبط معدات لتصنيع المخدرات في الخمس

ضبطت قوات الأمن مواد ومعدات لتصنيع المخدرات في منطقة سيلين بالخمس، خلال إزالة مبان عشوائية.

وواصلت الدوريات الأمنية التابعة لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية حملتها الأمنية لضبط ومنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة في المنطقة، بالتعاون مع مديرية أمن الخمس وجهاز الشرطة الزراعية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن الجهود الأخيرة أسفرت أيضًا عن العثور على قوارب معدة للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى جوازات سفر لمهاجرين.

وخلال اليومين الماضيين، أسفرت الحملة عن إزالة تعديات على غابات وشواطئ في سيلين، إضافة إلى مخالفات أخرى على أراضٍ للدولة.

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