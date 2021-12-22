الارصاد: أمطار متفرقة والحرارة منخفضة نسبياً على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 22/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز يميل الطقس للأعتدال على أغلب مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال النهار حيث تتراوح ما بين (14-19) مْ.

ووفقا للتقرير مازالت الأجواء على مناطق الشمال الشرقي يتخللها أمطار متفرقة من حين إلى أخر خاصة على الجبل الاخضر واقصى الساحل.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تكون درجات الحرارة منخفضة نسبياً على هذه المناطق خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر حيث لاتتجاوز (11) مْ، مع ظهور ضباب اخر هذه الليلة وصباح الغد.

والله أعلم.