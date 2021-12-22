القماطي: من العبث التعويل على حفتر في بناء دولة مدنية ديمقراطية

زعم جمعة القماطي، رئيس ما يعرف بـ«حزب التغيير» أنه من العبث التعويل على المرشح الرئاسي خليفة حفتر، في بناء دولة مدنية ديمقراطية، على حد وصفه.

وقال القماطي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “واهم من يظن أنه يمكن «تدجين حفتر» وتغيير فكره وسلوكه”، بحسب تعبيره.

وأضاف “من شب على الوصول إلى السلطة بـ«انقلاب عسكري» و«تصفية خصومه» بالسلاح لا يقبل أن يكون له شريكا ولا يؤمن بالتداول السلمي”، وفقا لقوله.

وتابع “وحتى إن هادن فذلك لكسب الوقت لا أكثر. ومن العبث التعويل على شخص «استبدادي ومجرم حرب» في بناء دولة مدنية ديمقراطية”، بحسب حديثه.

وكان لقاءً في مدينة بنغازي، جمع ظهر أمس الثلاثاء عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية وهم «خليفة حفتر، وأحمد معيتيق، وعارف النايض، وفتحي باشاغا، والشريف الوافي».

ومن جانبه، شدد عارف النايض، في تصريحات متلفزة، رصدتها “الساعة24″، على أن اجتماع بنغازي بين المترشحين ناقش مستقبل ليبيا في حال تأجيل الانتخابات، داخل المدينة الجميلة الحبيبة التي تجمع في كل الليبيين، والمترشحين من كل كل أنحاء ليبيا على خيرها ومستقبلها.

وأوضح أن الاجتماع جاء لتنسيق الأمور فيما سيحدث بعد 24 ديسمبر إذا تأخرت الانتخابات ومناقشة الحلول المطروحة.

وأكد أن الاجتماع ساده انسجام كامل وود وإعلاء لمصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، كما تم الاتفاق على أن المصالحة الوطنية خيار لا رجعة فيه، مع استمرار التنسيق وتوسعة الدائرة لضم مترشحين آخرين بحيث يكون هناك تواصل في هذه الأيام العصيبة في تاريخ ليبيا.