استقرار الدولار واليورو في السوق الرسمية

استقر متوسط سعر صرف الدولار خلال تعاملات، الأربعاء، في السوق الرسمية عند 4.60 دينار وهو السعر نفسه الذي سجله أمس.

وبقي اليورو عند السعر الذي سجله أمس 5.19 دينار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني قرشين مسجلًا 6.10 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحافظ الريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.22 دينار و1.25 دينار على التوالي، فيما هبط الدينار التونسي قرشًا مسجلًا 1.58 دينار.

ولم يطرأ أي تغير في سعر اليوان الصيني حيث حافظ على سعر 0.72 دينار، فيما انخفضت الليرة التركية ثلاثة قروش مسجلة 0.36 دينار.

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