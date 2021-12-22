أول إعلان رسمي بتأجيل الانتخابات.. قبل يومين من موعدها

أكد رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الهادي الصغير، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، استحالة إجراء الانتخابات في الموعد المقرر بقانون الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية ذات الصلة.

وقال “الصغير”: تأسيسًا على قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة وقرار سحب الثقة اللذين يقضيان بنهاية ولايتها كحكومة تسيير أعمال بتاريخ 24 ديسمبر 2021؛ فإننا نفيدكم أن إعادة العملية السياسية إلى نصابها الصحيح ورفع المعوقات والصعوبات التي واجهت الجهات المختصة بتنفيذ قوانين الانتخابات؛ يتطلب منكم استئناف أعمالكم مباشرة رئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته، بما يضمن تكريس الجهود الوطنية للنهوض بالعملية السياسية وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات المترتبة على عرقلة الانتخابات.

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