التواتي: بطاقة الانتخابات نحتفظوا بها وإلا نبلّوها ونشربوا ميتها

تساءل الدكتور الجراح عامر التواتي، حول مصير البطاقة الانتخابية التي حصل عليها الليبيين بعد التأكد من عدم انجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 24 ديسمبر.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بطاقة الانتخابات نحتفظوا بها كذكرى لحلم مغدور، والا نبلوها ونشربوا ميتها.؟”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، كان قد أعطي تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية المشكلة بموجب القرار رقم (65) لسنة 2021 وإنهاء أعمالها.

وأكد «السايح» في نص القرار، إلى “عدم تجديد كافة العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع ، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط”.

وتابع القرار؛ “تسوية كافة المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاریخ 31 ديسمبر 2021″، وأيضًا “اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات”.

وأوضح «السايح»، في نص القرار، أن يتم العمل”بالدوام (العادي) اعتبارا من الأول من يناير 2022″، وكذلك سيتم “إعداد التقرير المالي الخاص بتسوية حساب ( ميزانية الطوارئ) لإحالته لوزارة المالية”.