ضبط كوابل وأعمدة كهربائية مسروقة بضواحي الخمس

بوابة افريقيا الاخبارية – متابعات |

22 December, 2021

قامت يوم أمس الثلاثاء، دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بمداهمة عدد من الاستراحات بمنطقة “سيلين” بضواحي الخمس بعد ورود معلومات عن شبهات قانونيه حولها.

وقالت وزارة الداخلية، إنه ومن خلال عمليات تفتيش هذه الاستراحات تم ضبط بعض المسروقات والمتمثلة في كوابل وأسلاك وأعمدة كهربائية وأدوات تستخدم في الأعمال الإجرامية تم تسليمها إلى فرع الشركة العامة للكهرباء الخمس بناء على تعليمات النيابة وجاري البحث والتحري لضبط الجناة.