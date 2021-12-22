اللجنة الوزارية المُشكّلة لحل أزمة الكتاب المدرسي تجتمع في طرابلس

اتفق المشاركون في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، على ضرورة حل مشكلة توفير الكتاب المدرسي في أسرع وقت، وأن اللجنة تعتبر في حالة عمل دائم حتى يتم تحقيق الهدف الذي شُكّلت من أجله.

وقد عقد الاجتماع بحضور كلّ من وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي ووزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، وعبر خدمة الاتصال المباشر وزير التخطيط فاخر بوفرنة، ووكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود.

كما حضر الاجتماع وكيل ديوان وزارة التربية والتعليم علي التبروري ونائب مدير مركز المناهج محمود الوندي والمستشار القانوني عبدالرؤوف الشوشان ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية رئيس لجنة العطاءات ابوعجيلة ميلود، ومستشار الوزير ومقرر لجنة العطاءات بوزارة التربية والتعليم عبدالسلام الصغير ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة خالد حمزة ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي عبدالباسط الجبوع.

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