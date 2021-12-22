الهادي الصغير يعلن استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 

أخبارليبيا24

أكد رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الهادي الصغير استحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات 24 ديسمبر.

وطلب الصغير في التقرير الموجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من الأخير استئناف أعماله ومباشرة رئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته.

وأكد رئيس اللجنة. أن عودة صالح لرئاسة مجلس النواب وعقد الجلسات من أجل النهوض بالعملية السياسية وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.

ولفت إلى أن إعادة العملية السياسية لنصابها الصحيح ورفع المعوقات والصعوبات التي واجهت الجهات المختصة بتنفيذ قوانين الانتخابات. تتطلب عودة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعقد الجلسات.

وأشار الصغير في تقريره إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تنتهي ولايتها كحكومة تسيير أعمال بتاريخ 24 ديسمبر 2021.