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ليبيا: لجنة برلمانية تؤكد «استحالة» إقامة الانتخابات الرئاسية الجمعة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط

أكدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي، اليوم (الأربعاء)، «استحالة» إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت اللجنة، في بيان، أنه يجب على رئيس البرلمان بدء التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة، وتابعت أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي يوم الجمعة.

وأكد الهادي الصغير رئيس اللجنة في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب: «بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)».

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جريدة الشرق الاوسط

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