“معيتيق” و”النايض” يتفقان في بنغازي على  التنسيق المستمر بخصوص الانتخابات

اجتمع صباح اليوم الأربعاء، مترشّحا الرئاسة أحمد معيتيق وعارف النايض، وناقشا ما تتطلّبه المرحلة من مجهودات مشتركة.

واتفق «معيتيق» و«النايض» على التّواصل والتّنسيق المستمر بخصوص كلّ ما يخدم ليبيا، والاستحقاق الانتخابي لأكثر من 2.5 مليون ناخب وناخبة.

تجدر الإشارة إلى أنه عٌقد اجتماع في بنغازي أمس الثلاثاء ضم المرشحين للانتخابات الرئاسية خليفة حفتر، وأحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي، وعارف النايض، وأكدوا تمسكهم بإعلاء مصلحة ليبيا.

ومن جانبه، شدد عارف النايض، في تصريحات متلفزة، رصدتها “الساعة24″، على أن اجتماع بنغازي بين المترشحين ناقش مستقبل ليبيا في حال تأجيل الانتخابات، داخل المدينة الجميلة الحبيبة التي تجمع في كل الليبيين، والمترشحين من كل كل أنحاء ليبيا على خيرها ومستقبلها.

وأوضح أن الاجتماع جاء لتنسيق الأمور فيما سيحدث بعد 24 ديسمبر إذا تأخرت الانتخابات ومناقشة الحلول المطروحة.

وأكد أن الاجتماع ساده انسجام كامل وود وإعلاء لمصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، كما تم الاتفاق على أن المصالحة الوطنية خيار لا رجعة فيه، مع استمرار التنسيق وتوسعة الدائرة لضم مترشحين آخرين بحيث يكون هناك تواصل في هذه الأيام العصيبة في تاريخ ليبيا.