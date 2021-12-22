نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الاربعاء

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء:-

تحذير: لا يوجد

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد والريح باش الى متغير الاتجاه ويكون يوم الغد شرش على الساحل من زوارة الى الخمس سرعته ما بين (05- 15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 0.75) متر

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (16-20) مْ والرؤيـة جيدة.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة والريح شرش الى متغير الاتجاه ويكون يوم الغد براني على الساحل من درنة الى طبرق سـرعته ما بين (05- 15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.00) متر.

البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (15- 19) مْ والرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر.