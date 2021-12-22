الأمم المتحدة: اعتقالات جماعية للمهاجرين واللاجئين أثناء عمليات أمنية بطرابلس

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، خلال نشرته الإنسانية عن شهر ديسمبر الجاري، أن أكثر من 200,000 شخص ما زالوا نازحين في ليبيا.

وأكد المكتب الأممي أن العمليات الأمنية في طرابلس تُفضي إلى اعتقالات جماعية للمهاجرين واللاجئين، مشيرا إلى أن آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة تقدم الإغاثة للأسر المتضررة من الفيضانات.

وأضاف المكتب أن وضع النازحين لا يزال هشًا، وهناك 1,3 مليون بحاجة إلى المساعدة، مع استهداف 0,5 مليون بالمساعدات المتاحة، فيما يتواجد 199 ألف نازح، و610 آلاف مهاجر ولاجئ في ليبيا.

ولفت المكتب إلى أن التمويل المطلوب تصل قيمته إلى 189,1 مليون دولار فيما تم تقديم 138 مليونًا، وبلغت نسبة التقدم المحرز في العمل حتى شهر ديسمبر 74% بعد الوصول إلى 446 ألف شخص.

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