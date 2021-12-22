بوقعيقيص تعلق على تصريحات نورلاند ووليامز بعدم الجمع بين الحكومة والترشح للرئاسية

أخبارليبيا24

علقت عضو لملتقى الحوار السياسي المترشحة للانتخابات البرلمانية آمال بوقعيقيص على تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حول عدم الجمع بين الحكومة والترشح للرئاسة.

وقالت بوقعيقيص :”نورلاند يقول إنه لا يجوز الجمع بين الحكومة والترشح للانتخابات الرئاسية. وتؤيده في ذلك مبعوث الأمين العام في ليبيا والأمرين أحلاهما مر لحكومة الوحدة الوطنية التي بالتأكيد لم تحقق أهدافها”.

وتتابع :”فإن ذهب رئيسها عبدالحميد الدبيبة الى الترشح فعليه مواجهة القضاء المدني الذي سيلزمه بتعهده بعدم الترشح أمام ملتقى الحوار السياسي. ويتم تنفيذ الحكم جبراَ وذلك بعيدا عن أحكام الطعون الانتخابية”.

وأضافت :”الدبيبة سيواجه كذلك بدعوى التزوير في أوراق رسمية أمام القضاء الجنائي وهذه جناية مخلة بالشرف والأمانة”.

وختمت منشورها :”وفي حال تنازل عن الترشح وتمسك بالبقاء في الحكومة فهي حكومة تصريف أعمال. ويبدو أن حكومة جديدة قادمة تلوح في الأفق والانتخابات مؤجلة”.