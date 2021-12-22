اجتماع معيتيق والنايض في بنغازي

اجتمع صباح اليوم المترشح الرئاسي السيد أحمد معيتيق والمترشح الرئاسي أ.د. عارف النايض، وناقشا ما تتطلبه المرحلة من مجهودات مشتركة، واتفقا على التواصل والتنسيق المستمر بخصوص كل ما يخدم ليبيا، والاستحقاق الانتخابي لأكثر من 2.5 مليون ناخب وناخبة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
نورلاند يوجه رسالة إلى «القادة الليبيين» بشأن الانتخابات
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
ردود فعل.. رسائل هامة في لقاء الفرقاء ببنغازي
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
آمال بوقعيقيص: «الدبيية» أمام خيارين أحلاهما مر
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
بعد تأكد تأجيل انتخابات ليبيا.. موعد جديد يلوح بالأفق
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
أضف تعليقـك