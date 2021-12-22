اجتماع معيتيق والنايض في بنغازي

اجتمع صباح اليوم المترشح الرئاسي السيد أحمد معيتيق والمترشح الرئاسي أ.د. عارف النايض، وناقشا ما تتطلبه المرحلة من مجهودات مشتركة، واتفقا على التواصل والتنسيق المستمر بخصوص كل ما يخدم ليبيا، والاستحقاق الانتخابي لأكثر من 2.5 مليون ناخب وناخبة.

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