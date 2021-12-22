ارحومة: يصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المعنية بالمسار الدستوري

أصدر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، قرارًا بشأن تشكل لجنة للتواصل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية والدفع بالمسار الدستوري وإنجاحه واستكمال باقي مراحله.

ونص القرار على أن تشكل لجنة تحت مسمى “لجنة التواصل” على أن تتولى التواصل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية بما من شأنه الدفع بالمسار الدستوري وإنجاحه.

وأوضح القرار أنه للجنة حق الاستعانة بما تراه لزومًا الاستعانة به، لاستكمال باقي المراحل، وتقديمها تقريرًا إلى رئيس الهيئة.

وتضمنت اللجنة كل من” الهادي علي يوسف، مراجع نوح القطعاني، نادية محد مفتاح، سالم محمد كشلاف، القذافي إبراهيم ابريدج، منعم محمد الشريف عبد ربه، البدري محمد الشريف، خالد عبد القادر التواتي”.

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