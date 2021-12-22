شلوف لـ «بوابة إفريقيا»: لقاء بنغازي دلالة على إنشاء تكتل وطني ليبي قوي

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

22 December, 2021

جدد رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، تأكيده على أن الانتخابات هي الأساس الحقيقي لتوحيد المؤسسات والانطلاق نحو تكوين الدولة في ليبيا.

ورداً على سؤال بشأن قراءته لاجتماع المرشحين للرئاسة في بنغازي، قال شلوف في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “لم يكن لقاء بنغازي مجرد لقاء لمرشحي الرئاسة الفاعلين الذين جاهروا برضاهم عن تحكيم الصندوق الانتخابي كحكم وحيد يقبلونه لتولي الرئاسة وحسب، بل كان أيضا وبشكل واضح دلالة على إنشاء لتكتل وطني ليبي قوي ومتماسك وفاعل على الأرض يمكن التعويل عليه للمضي قدماً نحو مستقبل ليبي مبشر ومضيء”.

وأضاف شلوف، “ما يهم أكثر هو استمرار هذا التكتل الوطني الذي نجح في القفز على الصراع والخلاف في العمل المشترك للوصول إلى انتخابات نزيهة وشاملة وشفافة لأنها ليست مجرد تداول سلمي للسلطة، وإنما هي الأساس الحقيقي لتوحيد المؤسسات والانطلاق نحو تكوين الدولة في ليبيا”.

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