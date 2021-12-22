مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل الانتخابات إلى “24 يناير” من العام المقبل

العنوان – طرابلس

اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء تأجيل الإنتخابات إلى “24 يناير” من العام المقبل.

ودعت المفوضية في بيان لها مجلس النواب ليتولى العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة “القوة القاهرة” التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأوضحت أن قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون كان أبرز الأسباب لعدم إجراء الانتخابات في موعدها رغم جاهزيتنا.

وذكرت المفوضية أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.

وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أنها سوف تصدر قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

وقالت المفوضية :”لم نتخلى عن تحمل مسؤولياتنا، وتم إنجاز ما يتوجب علينا القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتينا واستقلاليتنا.

وبينت مفوضية الانتخابات أن الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسييس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية.

وطالبت السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي.