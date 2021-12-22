الأرصاد: الطقس يميل للاعتدال على غالبية مناطق ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الأربعاء.

وفي الملخص العام، لفت المركز إلى أن الطقس يميل للاعتدال على اغلب المناطق، بينما تتخلّل الأجواء على مناطق الشمال الشرقي، أمطار متفرقة من حين إلى آخر.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: السماء قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل، مع ظهور ضباب في آخر الليل والصباح الباكر.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15 – 19) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 18) مْ.

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