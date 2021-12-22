بوقعيقيص: الدبيية أمام خيارين أحلاهما مر

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إن عبد الحميد الدبيبة أمام خيارين أحلاهما مر إما الترشح ومواجهة القضاء أو التنازل والاستمرار في حكومة تصريف الأعمال”.

بوقعيقيص وفي منشور لها على فيسبوك، قالت إن “الأمرين أحلاهما مر للحكومة التي بالتأكيد لم تحقق أهدافها”، موضحة أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، قال إنه لا يجوز الجمع بين الحكومة والترشح للانتخابات الرئاسية وتؤيده في ذلك مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز.

وأوضحت بوقعيقيص، إنه إذا ذهب الدبيبة إلى الترشح فعليه مواجهة القضاء المدني الذي سيلزمه بتعهده بعدم الترشح أمام ملتقى الحوار السياسي ويتم تنفيذ ذلك جبرًا، وسيواجه كذلك بدعوى التزوير في أوراق رسمية أمام القضاء الجنائي وهذه دعوى مخلة بالشرف الأمانة، حسب حديثها.

وتابعت بوقعيقيص أنه في حال تنازل عن الترشح وتمسك بالبقاء في الحكومة فهي حكومة تصريف أعمال، مشيرة إلى أن حكومة جديدة قادمة تلوح في الأفق والانتخابات مؤجلة.

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