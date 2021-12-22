آمال بوقعيقيص: «الدبيية» أمام خيارين أحلاهما مر 

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، أن الدبيبة أما خيارين أحلاهما مر إما الترشح ومواجهة القضاء أو التنازل والاستمرار في حكومة تصريف الأعمال”.

وقالت «بوقعيقيص» في منشور عبر حسابها على فيسبوك، إن “سيادة السفير الأمريكي نورلاند يقول إنه لا يجوز الجمع بين الحكومة والترشح للانتخابات الرئاسية وتؤيده في ذلك السيدة مبعوث الأمين العام في ليبيا والأمرين أحلاهما مر لحكومة الوحدة الوطنية التي بالتأكيد لم تحقق أهدافها”.

وتابعت؛ “فإن ذهب رئيسها إلى الترشح فعليه مواجهة القضاء المدني الذي سيلزمه بتعهده بعدم الترشح أمام ملتقى الحوار السياسي ويتم تنفيذ ذلك جبراَ وسيواجه كذلك بدعوى التزوير في أوراق رسمية أمام القضاء الجنائي وهذه دعوى مخلة بالشرف الأمانة”.

وأوضحت؛ «بوقعيقيص» “وفي حال تنازل عن الترشح وتمسك بالبقاء في الحكومة فهي حكومة تصريف أعمال ويبدو أن حكومة جديدة قادمة تلوح في الأفق والانتخابات مؤجلة”.