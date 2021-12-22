“باشاغا” يجري محادثات مع رئيس المخابرات المصرية بالقاهرة

أكد مصدر لـ218 أن المترشح الرئاسي فتحي باشاغا، سيلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، خلال زيارة يقوم بها اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن يتوّجه باشاغا بعد ذلك إلى أنقرة للقاء مسؤولين أتراك، والتباحث معهم بشأن المستجدات على الساحة الليبية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، أمس، دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

وجاءت تصريحات “السيسي” بعد أن استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بقصر الاتحادية وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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